お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（40）が5日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。ゲストのお笑いカルテットを絶賛した。

この日は「ぼる塾」のあんり、きりやはるか、田辺智加が登場。結成秘話やプライベートの話題を明かした。

もともとは、田辺智加、酒寄希望の「猫塾」ときりやはるか、あんりの「しんぼる」で別々に活動していた4人。2019年12月7日から2組が合流し正式に4人組として活動を開始した。

3人の絶妙なトークに「面白いな。なんかこのバランス感というか…外から見ると仲いい4人組なんだけど、中見てみると、細かい絶妙な距離感はやっぱあるね」と興奮。「それが帰結なのかもね。仲良くなりすぎると、どんどんさ。引いたり近づいたりが絶妙なバランスで成り立ってるね」と大絶賛した。

あんりは「いい女だなって思うだけじゃ一緒にいて楽しくないですもんね。コイツ役に立たないなってどっかしらで思ってないと。長続きしますよね、ちょっと嫌なヤツと一緒にいると」ときりやを指摘。田辺も「いいこってつまんないんですよ」と賛同していた。