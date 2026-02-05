しまむらグループの雑貨＆ファッション専門店「シャンブル」から、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の新作コラボアイテムが2026年2月4日より登場！サングラス姿がクールなスヌーピー“ジョー・クール”をあしらったニットバッグ＆ポーチを筆頭に、綿100パーセントのガーゼ寝具やスマホグリップまで、デイリーに活躍するアイテムがそろった。

【画像】シャンブル×PEANUTSの新作アイテムを見る

■箱入りでギフトにも。ニットシリーズが1430円から

今回の目玉は、編み柄でスヌーピーを表現したニットシリーズ。全アイテムコミック柄の箱入りなので、友人や家族へのちょっとしたギフトにもぴったりだ。

「ニットポーチ」(1430円)は、コスメや鍵、ワイヤレスイヤホンなどの収納に便利なミニポーチ。約15×12センチとバッグの中で迷子にならない絶妙な大きさで、ホワイトとブラックの2色から選べる。

「ニットポーチ(ブラック)」(1430円)


「ニットポーチ(ホワイト)」(1430円)


コミック柄パッケージ入りで、ギフトにもぴったり


「ニットミニトートバッグ」(1650円)は約20×23×10センチ(持ち手含め35センチ)で、サブバッグやちょっとしたおでかけで活躍しそうなサイズ感。カラーはホワイト・ブラックの2色展開となっている。

「ニットミニトートバッグ(ブラック)」(1650円)


「ニットミニトートバッグ(ホワイト)」(1650円)


「ニットショルダーバッグ」(1980円)は、考え事をするスヌーピーの表情がなんとも愛らしい一品。約12×18×5センチのコンパクトサイズで、スマホやハンカチなどすぐに取り出したい小物を入れるのにちょうどいい。肩掛けで両手が空くので、買い物のときにも便利に使えそうだ。

「ニットショルダーバッグ(ブラック)」(1980円)


「ニットショルダーバッグ(ホワイト)」(1980円)


■季節を問わず使える！綿100パーセントガーゼ寝具シリーズ

スヌーピーとウッドストックの仲良し総柄デザインがかわいいガーゼ素材の寝具シリーズも同時発売。綿100パーセントで肌触りがやさしく、オールシーズン使えるのがうれしいポイントだ。

「カバー付まくら」(1749円)


「肌ふとん」(4389円)


ラインナップは「肌ふとん」(4389円)、「ガーゼケット」(3729円)、「カバー付まくら」(1749円)、「フリーシートクッション」(2629円)など。寝室をスヌーピーで統一したい人は見逃せない。

「ガーゼケット」(3729円)


「フリーシートクッション」(2629円)


■便利アイテムも充実！スマホグリップ＆宅配ボックス

「マルチグリップ」(2948円)


スマホの操作をサポートする「マルチグリップ」(2948円)にも注目したい。横向きのスタンドとしても使える優れもので、マグネットで簡単に着脱が可能。ミラー付きなので、ちょっとした身だしなみチェックにも役立ってくれる。立体的なスヌーピーフェイスもインパクト抜群だ。

また、置き配需要に応える「宅配ボックス」(Lサイズ6149円、Mサイズ5489円)も登場。盗難防止のループやロック式ワイヤー、暗い場所でも見つけやすい反射板など、機能性も申し分ない。

「宅配ボックス」(Lサイズ6149円、Mサイズ5489円)


これらのアイテムは、全国のシャンブル店舗とシャンブルオンラインストアで販売中。人気アイテムは早めに売り切れてしまう可能性もあるので、気になるものを見つけたら迷わずチェックしてみて。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC