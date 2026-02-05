長期休みに行きたいと思う「奈良県の旅行先」ランキング！ 2位「東大寺」を抑えた1位は？【2026年調査】
2026年の春休みシーズンに向けて、ゆとりある旅の計画を立てる方が増えています。空気が澄み渡るこの時期ならではの美しい景観や、歴史の息吹を感じられる場所は、家族や友人との大切な思い出作りに最適です。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「奈良県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「パワースポットとして人気で大仏様を見る事ができるから」（40代女性／兵庫県）、「高校生の時に修学旅行で行ったことがあるが、当時は子供で良さがあまり分からなかった。大人になった今の方が楽しめそう」（30代女性／岩手県）、「大人になった今、歴史に興味が出て来たので行って見たいです」（40代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「鹿を見ることができて楽しめそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「放し飼いの鹿たちと触れ合う体験は、奈良ならではの特別な思い出になるし、鹿せんべいをあげたり、写真を撮ったり、癒されること間違いなしで、周辺にはお土産屋さんや飲食店も多く、観光の拠点としても最適だから」（50代男性／広島県）、「鹿と戯れたり、写真をたくさん撮りたい」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
