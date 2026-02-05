中国のネットユーザー11億2500万人に、インターネット普及率は80％超

第57回「中国インターネット発展状況統計報告」が2月5日に発表されました。報告によると、中国のネットユーザー規模は2025年12月時点で11億2500万人に達し、インターネット普及率は80％を超えて、デジタル発展の成果はより幅広い層に行き渡っています。

同報告によると、中国のデジタル経済規模は着実に成長し、デジタル経済の基幹産業の付加価値がGDPに占める割合は10．5％に上昇し、産業のデジタルトランスフォーメーションのペースが全面的に加速しています。生成人工知能（AI）のユーザー規模は6億200万人に達し、その応用シーンは生活・生産分野に深く浸透しています。

モバイルネットワークの面では、483万8000基の5G基地局が建設され、全国のすべての郷鎮および行政村の95％で5Gが使用されており、5G進化型ネットワークは330以上の都市をカバーしています。

コンピューティングインフラの面では、1万枚級のGPUを束ねたAI計算センターが42カ所整備されています。この数は世界でもトップクラスに入るもので、中国の人工知能産業の急速な発展を力強く支えています。（提供/CRI）