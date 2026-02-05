「相方変わった？」メイプル超合金・安藤なつ、投稿が話題に！ 「カズレーザーさん何かありました？」
お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつさんは2月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。「相方変わった？」と投稿し、話題となっています。
【投稿】「え？相方変わった？」
ファンからは「カズはどうした？」「カズレーザーさん何かありました？」「相方がふくらさんになったことがバレてる笑」「ふくらPさんが新相方！？」「バツイチ超合金」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ふくらPさんが新相方！？」安藤さんは「え？相方変わった？」と投稿。どうやら、4日放送のクイズバラエティー番組『くりぃむクイズ ミラクル9』（テレビ朝日系）内での「QuizKnock」のメンバー・ふくらPさんの発言を受けての反応のようです。もちろん冗談でしょうが、相方・カズレーザーさんから何も聞かされておらず、びっくりしたのかもしれません。
あのさん＆トム・ブラウンみちおさんとのスリーショットも同日の別の投稿では「あの氏出版おめでとう御座います！」とつづり、歌手でタレントのあのさん、お笑いコンビ「トム・ブラウン」のみちおさんとのスリーショットを公開していた安藤さん。珍しい3人にファンからは「可愛い3人」「なっちゃんのにっこりとあのちゃんのにっこり…みちおの狂気じみた笑顔の3人組…悪くないなぁ！」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
