低迷脱出へ…楽天が沖縄で春季キャンプ

Bクラス脱却を目指す楽天にエールを届けた。沖縄・金武キャンプを“超大物”が訪問。グラウンドに現れた人物に「来てたんだ」「これはチームの士気が上がりますね」とファンも注目していた。

「RAKUTEN EAGLES」の白いロゴが入った黒基調のトップスにサングラス姿で、汗を流す選手の動きを熱心に追う姿が印象的だった。金武キャンプを訪れたのは、楽天の三木谷浩史オーナー。グラウンドに集まった選手やスタッフに訓示を行うと、ブルペンにも足を運ぶなど精力的に動き回った。

キャンプで発見された三木谷オーナーにファンも反応。SNSには「相当忙しいはずだけど、こうやってスケジュールを調整してキャンプに来てくれるのすごい」「毎年恒例ですね」「ちゃんと補強もしているし。あとは現場が頑張ってCS目指して欲しい」などのコメントが寄せられていた。

楽天は今オフ、日米通算165勝を記録している前田健太投手を獲得するなど、積極的な補強を展開。4年連続Bクラスに終わっているだけに、今季はクライマックスシリーズ進出が期待される。（Full-Count編集部）