¡Ö¤â¤¦¤½¤ó¤ÊÇ¯Îð¤Ë¡×¡Ä»ÐËå¤Ç½Ð±é
¡¡»°²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°50¼þÇ¯SP¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¹ðÃÎ¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó(35)¡£Ãã·Ï¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¿¿±û¤µ¤ó¤¬»Ð¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ(37)¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÐËå¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ª¤ª¤Ã¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ìÊý¤Ç¿¿±û¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö35ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿¿±û¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö¤¨¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·²á¤®¤ÆÄ»È©Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¤½¤ó¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¸¥¸¥¤¤Ë¤Ê¤ëÌõ¤À¡£¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤¬35ºÐ¤«¤è¡×¡Ö¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿¿±û¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£