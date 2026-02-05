近畿の平地で15−40センチの雪予想 週末7日〜8日にかけての雪のシミュレーションで予想を見る【気象庁／京都・兵庫・中国地方】
近畿地方では、７日午後から８日頃にかけて、大雪となる見込みです。気象庁によりますと８日は、近畿地方の上空約５０００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。
▼８日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で
近畿北部山地：５０センチ
近畿北部平地：４０センチ
近畿中部山地：５０センチ
近畿中部平地：１５センチ
近畿南部山地：１０センチ
山陽山地：５０センチ
山陽平地：２０センチ
山陰山地：５０センチ
山陰平地：３０センチ
北陸地方では、８日頃は山沿いや山地だけでなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。ＪＰＣＺの影響で、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
▼８日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
新潟県平地：５０センチ
新潟県山沿い：７０センチ
富山県平地：５０センチ
富山県山間部：７０センチ
石川県平地：３０センチ
石川県山地：４０センチ
福井県平地：３０センチ
福井県山地：５０センチ
近畿地方では、７日午後から８日頃にかけて大雪となる予想で、特に８日は短時間に降雪が強まるおそれがあります。
雪雲が予想より発達したり停滞した場合は警報級の大雪となる可能性があり、積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意が必要です。
また普段雪の少ない近畿中部の平地でも大雪となるおそれがあり、電線や樹木への着雪、なだれ、交通障害にも注意が必要です。