石川佳純、近影公開「ミラノに来ています」 反響相次ぐ「そのままファッション誌の表紙いける！」
元卓球日本代表の石川佳純（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。2023年に引退会見を行ってからおよそ3年、近影を公開した。
【写真】このままファッション誌の表紙に！石川佳純が近影を公開
石川は「イタリア、ミラノに来ています。4年に1度の大舞台、オリンピックがいよいよ始まります。街はオリンピックムードで盛り上がっていました。選手の皆さんの熱い戦いを全力でお伝えします。2/5（木）27:00〜30:15 フジテレビ系列 スノーボード男子ビッグエア予選 日本からは4選手が出場します。日本は遅い時間になりますが、ぜひリアルタイムで熱い応援をよろしくお願いします」と写真を添えて投稿。
ファンからは「絵になります！」「そのままファッション誌の表紙いける！」「ミラノからの報告、楽しみにしています！」などといった感想が相次いで寄せられている。
