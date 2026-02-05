俳優の武田真治（53）が5日、自身のインスタグラムを更新。「とある旧友」からの突然の依頼で、ドラマへのサプライズ出演を報告した。

「2026.2.5.0時24分からの日本テレビ系『#こちら予備自衛英雄補？！』をご覧頂いた皆様ありがとうございます！」と感謝。「そして突然失礼しました」と記した。

「結局なんの役だったかわからなかったんですが、とある旧友から連絡が出演の運びとなりました」と、「極楽とんぼ」の加藤浩次とのツーショットを投稿。「ただ…ドラマなのに事前衣装合わせがなくておかしいなと思って現場行ったらヘンテコなコスチューム着せやがって…（もう53歳よ）…なかなか長尺の追加セリフ現場で渡してきたくせにオンエアでバッサリ切りやがって…くっそ〜、どれもこれも面白れーじゃねーかーーー！！！」とつづった。

「連ドラの原作・脚本・監督なんて、とんでもない挑戦を新たにしているカトさんを誇りに思います！」と武田。「お見逃しのかたはTVerで是非！！皆さん応援よろしくお願いしまーす！！！」と呼びかけた。

「こちら予備自衛英雄補？！」は加藤が原作・脚本・監督を務める、コンプレックスで地球を救うために防衛省に集められた7人による密室コメディー。timeleszの菊池風磨が主演し、女優ののんらが出演している。