５日の東京株式市場は、米半導体株安が重荷となるなか、貴金属相場の急落に反応した先物売りがかさみ、日経平均株価の下げ幅は一時６００円を超えた。



大引けの日経平均株価は前営業日比４７５円３２銭安の５万３８１８円０４銭と続落。プライム市場の売買高概算は３０億６２７７万株、売買代金概算は８兆６８７４億円。値上がり銘柄数は１１４９、対して値下がり銘柄数は３９７、変わらずは５１銘柄だった。



前日の米株式市場はＮＹダウが上昇した一方、ナスダック総合株価指数は下落。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は４％を超す下げとなった。決算発表を行ったアーム・ホールディングス＜ＡＲＭ＞が時間外取引で下落するなか、朝方の東京市場では同社を傘下に持つソフトバンクグループが売られたほか、半導体関連株が軒並み安となった。加えて、５日のアジア市場では銀の現物価格が急落し、金も下落。一時的に下げ止まった貴金属に対する売り圧力が再燃すると、先物売りにより日経平均は下げ幅を拡大した。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は終値ベースの最高値を上回る場面があったものの、軟化して３日ぶり小反落で終了。ただしプライム市場の値上がり銘柄数は全体の７１％に上り、決算発表に伴う個別株への物色意欲は旺盛だった。業種別では医薬品や空運、小売業が上昇率上位となった。これに対し非鉄金属や海運、機械など景気敏感セクターが下落率上位となった。



個別では、ソフトバンクグループ＜9984＞と売買代金トップとなったキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞、エムスリー＜2413＞が株価水準を大きく切り下げ、アドバンテスト＜6857＞やフジクラ＜5803＞、ディスコ＜6146＞が下値を探ったほか、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や任天堂＜7974＞、三菱重工業＜7011＞が軟調推移。住友金属鉱山＜5713＞やＮＥＣ＜6701＞、東ソー＜4042＞が売られ、ローム＜6963＞やダイキン工業＜6367＞、オルガノ＜6368＞が急落した。



半面、ファーストリテイリング＜9983＞や良品計画＜7453＞が値を上げ、スズキ＜7269＞やバンダイナムコホールディングス＜7832＞がしっかり。三菱商事＜8058＞や清水建設＜1803＞が値を飛ばし、ルネサスエレクトロニクス＜6723＞やパナソニック ホールディングス＜6752＞、アステラス製薬＜4503＞が大幅高。ＬＩＮＥヤフー＜4689＞が買われ、山一電機＜6941＞がストップ高となった。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト