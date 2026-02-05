木下博勝氏「A型にかかったから、もう今年はインフルにならないですよね？」に言及「結論から言うと」
プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（58）が5日に自身のインスタグラムを更新し、インフルエンザに関する“誤解”に言及した。
木下氏は「『A型にかかったから、もう今年の冬はインフルエンザにならないですよね？』最近、外来で本当に多く聞かれる質問です」と切り出すと「ですが結論から言うと、全くそんなことはありません。インフルエンザには主にA型とB型があり、それぞれ免疫は別物です」と説明する。
「A型に感染しても、B型に対する十分な免疫はできないため、同じシーズン中に再びインフルエンザにかかる可能性があります。WHOや米CDCでも、同一シーズン中に異なる型へ再感染する可能性が示されています。今シーズンは、例年より早く11月にA型が流行開始し、年末にピークを迎えました。そして年明け以降は、B型の報告が増え、外来でも『以前A型にかかったのに再び発熱』というケースが目立ってきています」
「『一度かかったから大丈夫』と思い込んでしまうと、受診が遅れたり周囲に感染を広げてしまう可能性もあります。発熱、咳、倦怠感などがあれば、既往に関係なくインフルエンザも鑑別に入れておくことが大切です」と注意を呼びかけていた。