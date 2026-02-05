俳優の當真あみがInstagramを更新し、嵐莉菜と共に過ごした韓国旅行のオフショットを公開した。

投稿された写真には2人で韓国の街を歩く様子や、地下鉄に乗る楽しそうな様子が映されている。嵐のInstagramの投稿によると、舞台を観劇しに韓国へ行ったとのこと。

キャプションでは「もうとにかく寒かったです笑。莉菜ちゃんと一緒に美味しい物食べて、韓国らしい景色と空気を感じて、とても楽しい1泊2日の韓国旅でした」と綴り、コメント欄には「1月の韓国は寒いよね！」「このコンビ好き！」とファンから反響があった。

當真と嵐といえば、2025年放送のドラマ『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）での藍沢めぐる役と村田千江莉役を演じたことでも知られ、その中の仲の良さは撮影現場の外でも度々話題となっている。そんな2人の新たな共演作が、20世紀初頭のパリを舞台に、ふたりの日本人少女の奮闘を描く3月13日公開のアニメーション映画『パリに咲くエトワール』。本作で當真は主人公のフジコ役を、嵐はバレリーナを目指す千鶴役をそれぞれ演じている。

（文＝リアルサウンド映画部）