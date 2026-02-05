TVアニメ『ニワトリ・ファイター』が、4月5日よりTOKYO MX、BS日テレほかで放送されることが決定した。

2020年12月より「HERO’S Web」にて連載中、世界50カ国以上で翻訳展開されている桜谷シュウによる同名漫画をアニメ化する本作。

世界を救うのは、一羽のニワトリ（雄鶏）だった。圧倒的な力で人類を蹂躙する異形の怪物“鬼獣”。絶望に染まった世界に響き渡るのは、ケイジの気高き咆哮「コケコッコー！」だ。「テメーら、トサカにきたぜ！」。小さなヒーローが巨大な悪に挑む“オンドリ・バトル”。前代未聞の“ネイチャー・アクション”が、ついにその全貌を現す。

先行して、『リック・アンド・モーティ』や『ロボット・チキン』などを世に送り出している、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー傘下のAdult Swimが運営する北米最大級のアニメ枠「Toonami」にて、現地時間3月14日24:00より放送を開始。そして4月5日より、日本国内での地上波放送が順次開始される。

監督は『D4DJ』シリーズなどの鈴木大介、シリーズ構成は『チェンソーマン』『呪術廻戦』の瀬古浩司、制作はサンジゲンが担当。キャストには、ケイジ役に三宅健太、エリザベス役に本多真梨子、ピヨ子役に井澤詩織、ケイスケ役に大野智敬が名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）