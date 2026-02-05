金沢が新シーズンの主将&副主将を発表! DF山本義道「しっかりと責任感を持って務めていきたい」
ツエーゲン金沢は5日、明治安田J2・J3百年構想リーグのキャプテンと副キャプテンを発表した。
キャプテンは新たにDF山本義道(30)が担当。副キャプテンはFW杉浦恭平(37)、MF西谷優希(32)、FW大澤朋也(23)の3選手が務める。
以下、クラブ発表コメント
■キャプテン
▽山本義道
「ツエーゲン金沢20年目のシーズンにキャプテンをできることを誇りに思うと共に、皆さんが築き上げてきたこのクラブでしっかりと責任感を持って務めていきたいと思います!
自分は言葉が上手いわけじゃないので、プレーでどれだけチームを鼓舞して、勇気付けられるかだと思っています。
皆さんと共に魅力ある、強いツエーゲンにしていきましょう!」
■副キャプテン
▽杉浦恭平
「今シーズン副キャプテンを務めることになりました。
キャプテンをサポートし、自分自身も後輩たちの模範となる選手になりたいと思います。
クラブが20周年を迎える特別なシーズンにチーム全員で高め合っていきます。」
▽西谷優希
「今シーズン副キャプテンを務めさせていただきます。
副キャプテンという役職に就けたことは誇りですが、キャプテンや副キャプテンだけでチームが成り立つとは思っていません。
このチームは誰1人欠けることなく、全員が必要な存在であり、1人1人の力と個性が集まってできていると考えています。
だからこそ、全員でこのチームを勝たせたい、強くしたいという想いを持って行動することが大切だと思っています。
キャプテンであるのりを全力で支えながら、チームのために自分にできることをすべて注ぎ、勝利に貢献できるよう全力で取り組んでいきます。」
▽大澤朋也
「副キャプテンになりました。チームが常に同じ方向を向けるように、日頃からコミュニケーションを取って、のりくんを支えながら自分自身も成長できるように頑張ります。
よろしくお願いします。」
