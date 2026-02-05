

日経平均株価

始値 54289.05

高値 54459.08

安値 53653.06

大引け 53818.04(前日比 -475.32 、 -0.88％ )



売買高 30億6277万株 (東証プライム概算)

売買代金 8兆6874億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は続落、米半導体株安の流れが波及

２．貴金属相場急落で先物売り

３．プライムの値上がり銘柄数7割超

４．TOPIXは一時最高値上回る

５．医薬品や空運、小売業が上昇率上位に



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比260ドル高と反発した。米1月ISM非製造業景況指数やサービス業PMI確定値が予想を上回ったことを好感された。



東京市場では、米半導体株安が重荷となるなか、貴金属相場の急落に反応した先物売りがかさみ、日経平均株価の下げ幅は一時600円を超えた。



前日の米株式市場はNYダウが上昇した一方、ナスダック総合株価指数は下落。フィラデルフィア半導体株指数(SOX)は4％を超す下げとなった。決算発表を行ったアーム・ホールディングス が時間外取引で下落するなか、朝方の東京市場では同社を傘下に持つソフトバンクグループが売られたほか、半導体関連株が軒並み安となった。加えて、5日のアジア市場では銀の現物価格が急落し、金も下落。一時的に下げ止まった貴金属に対する売り圧力が再燃すると、先物売りにより日経平均は下げ幅を拡大した。東証株価指数(TOPIX)は終値ベースの最高値を上回る場面があったものの、軟化して3日ぶり小反落で終了。ただしプライム市場の値上がり銘柄数は全体の71％に上り、決算発表に伴う個別株への物色意欲は旺盛だった。業種別では医薬品や空運、小売業が上昇率上位となった。これに対し非鉄金属や海運、機械など景気敏感セクターが下落率上位となった。



個別では、ソフトバンクグループ<9984>と売買代金トップとなったキオクシアホールディングス<285A>、エムスリー<2413>が株価水準を大きく切り下げ、アドバンテスト<6857>やフジクラ<5803>、ディスコ<6146>が下値を探ったほか、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>や任天堂<7974>、三菱重工業<7011>が軟調推移。住友金属鉱山<5713>やＮＥＣ<6701>、東ソー<4042>が売られ、ローム<6963>やダイキン工業<6367>、オルガノ<6368>が急落した。



半面、ファーストリテイリング<9983>や良品計画<7453>が値を上げ、スズキ<7269>やバンダイナムコホールディングス<7832>がしっかり。三菱商事<8058>や清水建設<1803>が値を飛ばし、ルネサスエレクトロニクス<6723>やパナソニック ホールディングス<6752>、アステラス製薬<4503>が大幅高。ＬＩＮＥヤフー<4689>が買われ、山一電機<6941>がストップ高となった。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、中外薬 <4519>、アステラス <4503>、三菱商 <8058>、ＫＤＤＩ <9433>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約241円。うち127円はファストリ1銘柄によるもの。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、ＳＢＧ <9984>、東エレク <8035>、ダイキン <6367>、フジクラ <5803>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約722円。



東証33業種のうち上昇は19業種。上昇率の上位5業種は(1)医薬品、(2)空運業、(3)小売業、(4)陸運業、(5)建設業。一方、下落率の上位5業種は(1)非鉄金属、(2)海運業、(3)機械、(4)情報・通信業、(5)鉄鋼。



■個別材料株



△Ｂｒ．ＨＤ <1726> [東証Ｐ]

横河ブＨＤ <5911> が1株530円でTOB実施。

△コロプラ <3668> [東証Ｐ]

10～12月期経常利益8.6倍化で投資資金攻勢を誘発。

△アステラス <4503> [東証Ｐ]

前立腺がん治療剤好調で今期業績予想を上方修正。

△わかもと <4512> [東証Ｓ]

「マキュエイド」と胃腸薬貢献し4～12月期営業黒字転換。

△ラインヤフー <4689> [東証Ｐ]

アスクル <2678> のシステム障害影響も4～12月期最終益44％増。

△ルネサス <6723> [東証Ｐ]

1～3月期営業利益率の改善見通しを好感。

△パナＨＤ <6752> [東証Ｐ]

構造改革後の収益性向上を期待。

△山一電機 <6941> [東証Ｐ]

26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正。

△ＭＵＴＯＨ <7999> [東証Ｓ]

ブラザー <6448> が1株7626円でTOB実施へ。

△ふくおかＦＧ <8354> [東証Ｐ]

26年3月期最終利益予想及び配当予想を上方修正。



▼ＨＥＮＮＧＥ <4475> [東証Ｇ]

10～12月期最終減益。

▼ダイキン <6367> [東証Ｐ]

今期営業利益を下方修正。



東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)Ｂｒ．ＨＤ <1726>、(2)芝浦 <6590>、(3)山一電機 <6941>、(4)筑波銀 <8338>、(5)ふくおかＦＧ <8354>、(6)ＴＯＲＥＸ <6616>、(7)クリナップ <7955>、(8)Ｊフロント <3086>、(9)パナＨＤ <6752>、(10)清水建 <1803>。

値下がり率上位10傑は(1)オルガノ <6368>、(2)ローム <6963>、(3)ダイキン <6367>、(4)メンバーズ <2130>、(5)ＳＢＧ <9984>、(6)ＮＥＣ <6701>、(7)エムスリー <2413>、(8)東ソー <4042>、(9)キオクシア <285A>、(10)東邦鉛 <5707>。



【大引け】



日経平均は前日比475.32円(0.88％)安の5万3818.04円。ＴＯＰＩＸは前日比3.17(0.09％)安の3652.41。出来高は概算で30億6277万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1149、値下がり銘柄数は397となった。東証グロース250指数は712.01ポイント(1.93ポイント高)。



［2026年2月5日］





株探ニュース

