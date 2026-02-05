

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





59510.10 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56556.33 ボリンジャー:＋3σ(13週)

56400.06 ボリンジャー:＋3σ(25日)

55934.83 ボリンジャー:＋2σ(26週)

55264.33 ボリンジャー:＋2σ(25日)

54833.59 ボリンジャー:＋2σ(13週)

54128.60 ボリンジャー:＋1σ(25日)



53818.04 ★日経平均株価5日終値



53710.25 均衡表転換線(日足)

53697.62 6日移動平均線

53110.86 ボリンジャー:＋1σ(13週)

52992.87 25日移動平均線

52518.08 新値三本足陰転値

52490.90 均衡表基準線(日足)

52359.55 ボリンジャー:＋1σ(26週)

51857.14 ボリンジャー:-1σ(25日)

51713.31 均衡表転換線(週足)

51388.13 13週移動平均線

51025.53 75日移動平均線

50721.41 ボリンジャー:-2σ(25日)

49800.85 均衡表雲上限(日足)

49665.39 ボリンジャー:-1σ(13週)

49590.46 均衡表雲下限(日足)

49585.68 ボリンジャー:-3σ(25日)

48784.28 26週移動平均線

48309.00 均衡表基準線(週足)

47942.66 ボリンジャー:-2σ(13週)

46219.93 ボリンジャー:-3σ(13週)

45209.00 ボリンジャー:-1σ(26週)

44429.39 200日移動平均線

41633.73 ボリンジャー:-2σ(26週)

38930.50 均衡表雲上限(週足)

38058.45 ボリンジャー:-3σ(26週)

37122.10 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 76.44(前日66.20)

ST.Slow(9日) 67.76(前日58.30)



ST.Fast(13週) 85.46(前日87.96)

ST.Slow(13週) 87.58(前日88.41)



［2026年2月5日］



株探ニュース

