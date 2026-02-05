　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


59510.10　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56556.33　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
56400.06　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
55934.83　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
55264.33　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
54833.59　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
54128.60　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

53818.04　　★日経平均株価5日終値

53710.25　　均衡表転換線(日足)
53697.62　　6日移動平均線
53110.86　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
52992.87　　25日移動平均線
52518.08　　新値三本足陰転値
52490.90　　均衡表基準線(日足)
52359.55　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
51857.14　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51713.31　　均衡表転換線(週足)
51388.13　　13週移動平均線
51025.53　　75日移動平均線
50721.41　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49800.85　　均衡表雲上限(日足)
49665.39　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49590.46　　均衡表雲下限(日足)
49585.68　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48784.28　　26週移動平均線
48309.00　　均衡表基準線(週足)
47942.66　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46219.93　　ボリンジャー:-3σ(13週)
45209.00　　ボリンジャー:-1σ(26週)
44429.39　　200日移動平均線
41633.73　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38930.50　　均衡表雲上限(週足)
38058.45　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37122.10　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　76.44(前日66.20)
ST.Slow(9日)　　67.76(前日58.30)

ST.Fast(13週)　 85.46(前日87.96)
ST.Slow(13週)　 87.58(前日88.41)

［2026年2月5日］

株探ニュース