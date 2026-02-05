クリナップ <7955> [東証Ｐ] が2月5日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比76.1％増の43.9億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の30億円→37億円(前期は26.2億円)に23.3％上方修正し、増益率が14.5％増→41.2％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の13.3億円→20.3億円(前年同期は20億円)に52.4％増額し、一転して1.6％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比45.4％増の27.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.0％→7.1％に改善した。



