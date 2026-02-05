ＴＢＳホールディングス <9401> [東証Ｐ] が2月5日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比12.8％増の385億円に伸び、通期計画の370億円に対する進捗率が104.1％とすでに上回り、5年平均の105.5％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は15.2億円の赤字(前年同期は25.4億円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比0.9％増の156億円となったが、売上営業利益率は前年同期の8.9％→8.5％に悪化した。



株探ニュース

