リーダー電子 <6867> [東証Ｓ] が2月5日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は1600万円の赤字(前年同期は2億8400万円の赤字)に赤字幅が縮小した。

しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の2億5000万円の黒字→8000万円の黒字(前期は2億2300万円の赤字)に68.0％下方修正した。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2億6100万円→9100万円(前年同期は6800万円)に65.1％減額し、増益率が3.8倍→33.8％増に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は500万円の赤字(前年同期は700万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の-4.0％→-5.0％に悪化した。



株探ニュース

