富士製薬工業 <4554> [東証Ｐ] が2月5日大引け後(16:30)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比92.8％増の26.5億円に拡大した。

併せて、10-3月期(上期)の同利益を従来予想の26.6億円→39.7億円(前年同期は22億円)に49.2％上方修正し、増益率が20.4％増→79.7％増に拡大し、4期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。

上期業績の好調に伴い、通期の同利益を従来予想の52.4億円→58.8億円(前期は44.5億円)に12.2％上方修正し、増益率が17.5％増→31.9％増に拡大し、従来の9期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の38.1億円→22.4億円(前期は30億円)に41.2％下方修正し、一転して25.3％減益見通しとなった。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.6％→17.5％に急改善した。



