ミラノ五輪が6日開幕

ミラノ五輪が6日に開幕する。日本勢の活躍に期待が集まる中、現地入りしている元メダリストの姿が話題になった。

4日、日本オリンピック委員会（JOC）公式インスタグラムに登場したのは石川佳純さんだ。卓球で五輪3大会連続メダルを獲得。23年5月に引退を発表している。投稿された動画では「開幕まであと2日、チームジャパン、応援します！」と元気にアピール。ジャケット姿で笑顔を見せた。

「TEAM JAPAN」の公式YouTubeでも選手にインタビューする姿がアップされており、ファンからは様々なコメントが集まった。

「佳純ちゃんの笑顔 最高だぜ」

「笑顔がめちゃくちゃ可愛いですね」

「好感度高いねぇ」

「こんなに美人だったなんて現役時代に気づけなかった」

「お知らせを楽しみにしていますよ」

「一緒に応援しましょう」

自身のインスタグラムでも5日にイタリア入りを報告。フジテレビ系のスペシャルキャスターも務める。「街はオリンピックムードで盛り上がっていました 選手の皆さんの熱い戦いを全力でお伝えします」と意気込んだ。



（THE ANSWER編集部）