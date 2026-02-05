「こんなに美人だったなんて…」引退から3年、TV出演する女子アスリートの近影に熱視線
ミラノ五輪が6日開幕
ミラノ五輪が6日に開幕する。日本勢の活躍に期待が集まる中、現地入りしている元メダリストの姿が話題になった。
4日、日本オリンピック委員会（JOC）公式インスタグラムに登場したのは石川佳純さんだ。卓球で五輪3大会連続メダルを獲得。23年5月に引退を発表している。投稿された動画では「開幕まであと2日、チームジャパン、応援します！」と元気にアピール。ジャケット姿で笑顔を見せた。
「TEAM JAPAN」の公式YouTubeでも選手にインタビューする姿がアップされており、ファンからは様々なコメントが集まった。
「佳純ちゃんの笑顔 最高だぜ」
「笑顔がめちゃくちゃ可愛いですね」
「好感度高いねぇ」
「こんなに美人だったなんて現役時代に気づけなかった」
「お知らせを楽しみにしていますよ」
「一緒に応援しましょう」
自身のインスタグラムでも5日にイタリア入りを報告。フジテレビ系のスペシャルキャスターも務める。「街はオリンピックムードで盛り上がっていました 選手の皆さんの熱い戦いを全力でお伝えします」と意気込んだ。
（THE ANSWER編集部）