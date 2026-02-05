

岡山中央警察署

知人の女性に嘘のメッセージを送って現金をだまし取ったとして、住居不定、総社市生まれの無職の男（25）が5日、詐欺の疑いで逮捕されました。

警察によりますと、男は2025年8月17日、岡山市に住む、団体職員の30代の知人女性にSNSで「会社の支払いでお金が必要」「15万円を立て替えてほしい」などと嘘のメッセージを送りました。そして、岡山市内の銀行のキャッシュコーナーで、女性に現金を下ろさせ直接男に渡すよう指示し、現金15万円をだまし取った疑いがもたれています。

男から現金が返ってこないため女性が1月20日に警察に被害届を提出。それを受け警察が捜査し、男の犯行を特定して逮捕したものです。

警察の聞き取りに対し、女性は男とは2025年7月に岡山市内の居酒屋で知り合い、その後交際に発展したと話しているということです。警察は、男が恋愛感情を利用して金をだまし取ったのではないかとみています。

警察の調べに対して、男は「間違いありません」と容疑を認めています。警察は、男がこの女性からほかにも現金をだまし取っていないか、余罪を調べています