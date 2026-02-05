東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、ポップでカラフルなスペシャルメニューが登場します。

今回は、スーベニアプレートのデザインをリアルに再現したスウィーツ「ベイクドドーナツ」を紹介します。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」ベイクドドーナツ

価格：550円／スーベニアプレート付き（プラス750円）

販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」

東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」に合わせて、見た目も鮮やかなベイクドドーナツが登場！

しっとりとしたベイクドドーナツに、ヴァネロペをイメージさせる鮮やかなブルーのチョコレートをコーティング。

その上からカラフルなスプレーチョコをトッピングし、ポップで可愛らしい見た目に仕上げています。

このメニューは同時に登場するスーベニアプレートに描かれているドーナツを再現したもの。

プレートと並べて楽しみたくなる一品です。

スーベニアプレート

対象のメニューにプラス750円で、スーベニアプレートを付けることができます。

プレートには、今回販売されるベイクドドーナツと同じデザインのドーナツに乗ったヴァネロペや、ミッキーマウス、ミニーマウスたちが描かれています。

溶けかけたブルーのチョコレートのデザインがユニークなお皿です。

プレートのデザインをそのまま再現！

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」ベイクドドーナツの紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

