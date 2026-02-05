ベース、ソース、トッピングを選んで作る！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」パルパルーザ・パルフェ

東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、ポップでカラフルなスペシャルメニューが登場します。

今回は、自分だけの組み合わせを楽しめるスウィーツ「パルパルーザ・パルフェ」を紹介します。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」パルパルーザ・パルフェ

価格：1,100円

販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランド「アイスクリームコーン」ほか

東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」の期間中、自分好みにカスタマイズできる「パルパルーザ・パルフェ」が登場。

このメニューは、ベース、ソース、トッピングの3つのカテゴリーからそれぞれ好きな味を1つずつ選び、自分だけのパルフェを作ることができるスペシャルメニューです。

組み合わせのパターンは全部で12通り！

フローズンデザートにトッピングをして、その日の気分に合わせたカスタマイズを楽しめます。

選択できる種類は以下の通りです。

＜ベース＞（どちらか1つ） ・ピーチ＆ベリーゼリー ・マンゴー＆ブルーゼリー

＜ソース＞（どれか1つ） ・ラズベリー ・トロピカルフルーツ ・チョコレートシロップ

＜トッピング＞（どちらか1つ） ・カラフルポップシュガー ・ドライストロベリー＆ビスケット

おすすめの組み合わせ

・ベース：マンゴー＆ブルーゼリー

・ソース：トロピカルフルーツ

・トッピング：カラフルポップシュガー

爽やかなブルーのゼリーとマンゴーの色合いが鮮やかな組み合わせです。

・ベース：ピーチ＆ベリーゼリー

・ソース：ラズベリー

・トッピング：ドライストロベリー＆ビスケット

ピンクや赤を基調としたキュートな見た目の組み合わせです。

ベース、ソース、トッピングを選んで作る自分だけのスウィーツ！

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」パルパルーザ・パルフェの紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

