ベース、ソース、トッピングを選んで作る！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」パルパルーザ・パルフェ
東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！
イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、ポップでカラフルなスペシャルメニューが登場します。
今回は、自分だけの組み合わせを楽しめるスウィーツ「パルパルーザ・パルフェ」を紹介します。
東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」パルパルーザ・パルフェ
価格：1,100円
販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日
販売店舗：東京ディズニーランド「アイスクリームコーン」ほか
東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」の期間中、自分好みにカスタマイズできる「パルパルーザ・パルフェ」が登場。
このメニューは、ベース、ソース、トッピングの3つのカテゴリーからそれぞれ好きな味を1つずつ選び、自分だけのパルフェを作ることができるスペシャルメニューです。
組み合わせのパターンは全部で12通り！
フローズンデザートにトッピングをして、その日の気分に合わせたカスタマイズを楽しめます。
選択できる種類は以下の通りです。
＜ベース＞（どちらか1つ） ・ピーチ＆ベリーゼリー ・マンゴー＆ブルーゼリー
＜ソース＞（どれか1つ） ・ラズベリー ・トロピカルフルーツ ・チョコレートシロップ
＜トッピング＞（どちらか1つ） ・カラフルポップシュガー ・ドライストロベリー＆ビスケット
おすすめの組み合わせ
・ベース：マンゴー＆ブルーゼリー
・ソース：トロピカルフルーツ
・トッピング：カラフルポップシュガー
爽やかなブルーのゼリーとマンゴーの色合いが鮮やかな組み合わせです。
・ベース：ピーチ＆ベリーゼリー
・ソース：ラズベリー
・トッピング：ドライストロベリー＆ビスケット
ピンクや赤を基調としたキュートな見た目の組み合わせです。
ベース、ソース、トッピングを選んで作る自分だけのスウィーツ！
東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」パルパルーザ・パルフェの紹介でした。
価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
©Disney
