高島屋は４日、日本政策投資銀行系の投資ファンド・マーキュリアホールディングスの子会社２社と協業し、伝統技術を持つ老舗中小企業などを対象とした経営支援プロジェクトを始めると発表した。

２年後をめどに数十億円規模のファンドを設立する計画で、コンサルティングや少額出資などを通じて支援する。

協業するのは、「マーキュリアインベストメント」と「マーキュリアアドバイザリー」。百貨店との取引の有無を問わず、和菓子や漆、日本酒など伝統産業にかかわる企業への支援を想定し、経営戦略や事業承継計画の策定、販路拡大などのコンサルティングサービスを手がける。これまで取引がなかった支援先の商品を百貨店に仕入れることも検討している。

出資も行うが、現在の経営者が経営権を維持することを原則とし、事業譲渡や上場にこだわらない長期的な支援を目指す。将来的にはファンドの運営規模を数百億円に拡大したい考えだ。高島屋金融事業戦略室の本多修室長は「（百貨店の）店頭の魅力強化につなげるとともに、金融事業を拡大する契機としたい」と述べた。