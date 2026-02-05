『アメトーーク！』渡辺直美大好き芸人 爆笑エピソードがてんこ盛り【出演者一覧】
きょう5日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（後11：15）では、スーパースター・渡辺直美の仲間たちが集結する『渡辺直美大好き芸人』を届ける。
【番組カット】豪華メンバーで爆笑エピソードが続々
11日に開催されるライブ『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』のチケットは即完売、今や世界で活躍中のスーパースター・渡辺直美と仲の良いメンバーが集結する『渡辺直美大好き芸人』を開催。吉村崇（平成ノブシコブシ）、大悟（千鳥）、友近、近藤春菜（ハリセンボン）、小川暖奈（スパイク）、向井慧（パンサー）、太田博久（ジャングルポケット）が、仲間だからこそ知っている直美の素顔を暴露する。
『直美ヒストリー!!』では、志村けんさんに影響を受けて芸能界に憧れていた幼少期から現在までの歴史をプレイバック。中学時代、ヤンキー女子軍団のモノマネをして巻き起こったマンガのような出来事をはじめ、2006年にNSCに入学し、コンビ活動をしていた頃のエピソードや、当時の貴重な映像も登場する。NSCの面接で直美と隣の席だったという太田は、貧乏時代の直美が雪の日に突然自宅にやってきた際のエピソードを語り始める。すると15年以上の付き合いだという吉村も「家に風呂を借りに来るんですけど、そのときの下着が…」と、衝撃の事実を大暴露。さらに太田は「僕は今後も直美の語り部として生きていく（笑）」と宣言して…。
また、直美が語る「アメリカ挑戦を決意したのは、大悟さんのおかげ」と、迷いがあった中で背中を押されたという感動秘話も登場。そしてアメリカで活動を続ける中で、憧れのビヨンセから広告モデルに指名された際の撮影裏話も飛び出す。
さらに、芸人たちは仲間だからこそ知る直美の素顔も大暴露。毎回みんなに恋バナを聞いてもらうという直美だが、なかなか進展しない恋をじれったく感じている吉村にはブチギレられるという。そんな吉村に恋バナを聞かせずに済むよう大悟と直美が実践しているという“吉村対策”とは…。
ほか、旅行エピソードやクリスマス会、ノブ（千鳥）が「誰にも知られていない（笑）」という“裏直美会”など、ワールドスターの素顔がてんこ盛り。爆笑エピソードが連発となる。
（MC）
蛍原徹
（ゲスト）
吉村崇（平成ノブシコブシ）
大悟（千鳥）
友近
近藤春菜（ハリセンボン）
小川暖奈（スパイク）
向井慧（パンサー）
太田博久（ジャングルポケット）
（MC側ゲスト）
ノブ（千鳥）
