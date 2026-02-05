◇バドミントンアジア団体選手権2026(2月3日〜8日、中国・青島)

バドミントンアジア団体選手権の第2戦も日本女子が勝利を飾りました。

バドミントンアジア団体選手権はグループステージと決勝トーナメントで争われ、各対戦はシングルス3試合、ダブルス2試合の計5試合で勝敗を決します。出場12チーム(女子は11チーム)が4組に分かれ、各組上位2チームが決勝トーナメントへ進出。さらに本大会は、男女それぞれ上位4チームがトマス杯/ユーバー杯決勝大会への出場権を得る重要な予選も兼ねています。

グループステージでは5試合全て対戦が実施されます。

初戦の香港戦で志田選手は昨年9月から新ペアとして活動している五十嵐有紗選手ではなく中西貴映選手とペアを組み2-0で勝利しました。

第2戦は五十嵐選手とペアを組み、世界ランク36位のインドネシアペアと対戦します。第1ゲームは1度もリードを奪えずに12-21で落としますが、第2ゲームは序盤3連続ポイントで流れをつかむと、9-1で一気にリードを広げます。途中逆転を許すも21-18で奪取します。迎えた最終ゲームは一進一退の攻防が続きます。デュースにもつれこむと最後は連続ポイントを許し、2-1(12-21、21-18、21-23)で1時間17分に及ぶ戦いに敗れました。

しかし、中西選手と高橋美優選手ペアなどが勝利したことで日本女子は3-2で勝利しました。