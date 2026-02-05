【雪の予想】近畿地方（大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山）の雪雨シミュレーションと16日間天気予報【気象庁/関西/2月5日午後3時45分発表】
近畿地方 今後の天気は？
気象庁によりますと、近畿地方では、７日午後から８日頃にかけて、大雪となる見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。
［気象概況］
近畿地方では、８日には上空約５０００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。
［雪の予想］
７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
近畿北部山地 ５０センチ
近畿北部平地 ４０センチ
近畿中部山地 ５０センチ
近畿中部平地 １５センチ
近畿南部山地 １０センチ
※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。
▶５日（木）～１０日（火）近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報
５日（木）
気象庁によりますと、
大阪府は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
京都府は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
兵庫県は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
滋賀県は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
奈良県は、引き続き高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
和歌山県は、引き続き高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
６日（金）
気象庁によりますと、
大阪府は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇る見込みです。
京都府は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇り、北部を中心に夕方から雨や雪が降る見込みです。
兵庫県は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇る見込みです。北部では夕方から雨や雪が降るでしょう。
滋賀県は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇り、北部では朝から雨や雪の降る所がある見込みです。
奈良県は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇る見込みです。
和歌山県は、北部では湿った空気や寒気の影響でおおむね曇りますが、南部では高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。
▶５日（木）～１０日（火）の近畿地方の雪雨シミュレーション・16日天気予報
７日（土）
８日（日）
９日（月）
１０日（火）
16日間天気予報
▶５日（木）～１０日（火）の雪雨シミュレーション