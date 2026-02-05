近畿地方 今後の天気は？

気象庁によりますと、近畿地方では、７日午後から８日頃にかけて、大雪となる見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。

近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報

［気象概況］

近畿地方では、８日には上空約５０００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。



［雪の予想］

７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ５０センチ

近畿北部平地 ４０センチ

近畿中部山地 ５０センチ

近畿中部平地 １５センチ

近畿南部山地 １０センチ





シミュレーション（GSM）では、6日、7日、8日、９日に近畿地方に雪雲がかかっています。※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

▶５日（木）～１０日（火）近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報

５日（木）

気象庁によりますと、



大阪府は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



京都府は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



兵庫県は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



滋賀県は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



奈良県は、引き続き高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



和歌山県は、引き続き高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。

６日（金）

気象庁によりますと、



大阪府は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇る見込みです。



京都府は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇り、北部を中心に夕方から雨や雪が降る見込みです。



兵庫県は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇る見込みです。北部では夕方から雨や雪が降るでしょう。



滋賀県は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇り、北部では朝から雨や雪の降る所がある見込みです。



奈良県は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇る見込みです。



和歌山県は、北部では湿った空気や寒気の影響でおおむね曇りますが、南部では高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。

７日（土）

８日（日）

９日（月）

１０日（火）

