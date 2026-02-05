あのチキンにワインを極上ペアリング、ケンタッキー×エノテカがコラボ　ワインセットなどプレゼントキャンペーンも

ファーストフードチェーンの『ケンタッキー・フライド・チキン』がワインショップ『エノテカ』とのコラボサイトを公開した。2026年2月2日から始まったのは特設サイト「KFC｜エノテカ”今宵はチキンとワインで乾杯！”」。いったいどんな内容なのか。

KFCとワインのペアリング紹介

『KFC（ケンタッキー・フライド・チキン）』は、2025年12月に六本木にて、ワインショップ『エノテカ』とコラボしたクリスマスイベントを開催した。

その反響を受け、今回はKFC商品とワインのペアリングを紹介する特設サイトを公開。

今宵はチキンとワインで乾杯！

「世界各国から2,600種類以上のワインを取り扱うエノテカとタッグを組み、KFC商品の新たな楽しみ方をご提案します」（同社）

KFCの代表であるチキン以外にも、サイドメニューやスイーツと相性の良いワインも紹介されている。

クリスマスの定番の組み合わせだが、さまざまなシーンで楽しめそうだ。

プレゼントが当たるキャンペーンを実施

コラボサイト開設とともに、期間限定のキャンペーンが複数実施される。

Xから参加できるキャンペーンでは、KFCの「オリジナルチキン」が購入できる1000円分のKFCカードとエノテカのソムリエ厳選のワインをセットで100名にプレゼント。

ほかにも「KFCネットオーダー」または店舗での購入時にKFCアプリの会員証を提示してもらえる、エノテカ・オンラインで利用できる割引クーポンの配布や、「エノテカ・オンライン」にて、デジタルKFCカード500円分が付く「最強KFCワイン3本セット」の販売も実施される。

今だけの豪華なキャンペーンでチキンとワインを存分に楽しみたい。

「KFCとワイン」ペアリングの紹介

※詳細は特設サイト

※紹介文はニュースリリースより

■「オリジナルチキン」と「カイケン・ウルトラ・ピノ・ノワール（アルゼンチン／赤ワイン）」

カイケン・ウルトラ・ピノ・ノワール

「ワインの樽由来による上品で奥行きのある香りが、『オリジナルチキン』の香ばしさと11種類のハーブ＆スパイスを引き立てます。ワインのフルーティーで軽やかな味わいは柔らかな若鶏の食感と見事に調和します。噛むほどに広がる若鶏の風味とワインの心地よい余韻が重なって、『オリジナルチキン』を”レストランのひと皿“へと昇華。試飲・試食会でこれぞ“KFCワイン”と称されたほど、『オリジナルチキン』との見事なマリアージュを生み出します」

KFCの目玉商品である「オリジナルチキン」に合うワインは軽めで飲みやすそうなもの。ワインと共に楽しむことで特別感が増しそうだ。

■「カーネルクリスピー」と「セレステ・ヴェルデホ（スペイン/白ワイン）」

セレステ・ヴェルデホ

「芳醇な味わいと特徴的なグリーンの香りが、『カーネルクリスピー』のにんにくと醤油ベースの香ばしく豊かな味わいを引き立て、口の中で見事な一体感を生み出します。柔らかな鶏むね肉のあっさり食感は、シルキーな口当たりのリッチな白ワインと合わせることで、さらに奥行きのある味わいに。『カーネルクリスピー』のサクサクの食感も、ワンランク上の贅沢な味わいで楽しめます」

辛口のワインでしっかり飲みごたえがありそう。クセになりそうな組み合わせだ。

■「ビスケット」と「カ・ディ・ライオ スプマンテ・ブリュット（イタリア/スパークリングワイン）」

カ・ディ・ライオ スプマンテ・ブリュット

「甘さと酸味のバランスに優れたフルーティーなスパークリングワインが、バター風味が広がる『ビスケット』の味わいをさらに引き立て、リッチな味わいが楽しめます。ハニーメイプルをたっぷりかければ、濃厚で贅沢なデザートタイムに」

バター香る甘いビスケットとワインとは珍しい組み合わせだが、ぜひ試してみたい。

特設サイト：https://www.kfc.co.jp/campaign/enoteca/

「今宵はチキンとワインで乾杯！」

【画像】ケンタッキーのメニューに合うワインはコレ！（5枚）