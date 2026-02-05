3月のWBC(ワールドベースボールクラシック)の侍ジャパンサポートメンバーに巨人・中山礼都選手が選出されました。

「すごくうれしかったですし、こういう機会をいただけて感謝しています。楽しみではありますけど、今後は本戦で着られるようにもっと頑張りたい。（アピールする場なので）埋もれずに結果を出すという気持ちで臨みたい」と中山選手は心境を話しました。

また「メジャーリーガーから影響受けたいことは？」という質問に対しては「自分もいろいろ鍛えてやってますけど、体も違うと思いますし、トレーニングも自分の中で大事にしてます。バッティングの細かいところとかを吸収できればと思います」とコメントしました。

大谷翔平選手についての質問には「これ絶対聞かれると思った」と笑顔。「トレーニングしている姿は見たい。どうしたらああいう体になれるのかなとか。興味しかない。バッティング練習もそうですし、全部見て吸収したい」と話しました。

中山選手は昨シーズン、自身最高の103試合に出場。打率.265、7本塁打、32打点を記録しました。

22日、23日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」(対 ソフトバンク)、27日、28日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」(対 中日)に侍ジャパンのユニホームを着用して出場します。