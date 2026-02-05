お笑いコンビ・銀シャリの鰻和弘が４日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、わずか１０日だけ金髪にした経緯を告白した。

鰻は１月２０日のインスタグラムで金髪にしたことを報告していたが、なぜ金髪に？という質問に、声帯ポリープの手術を受けたものの「１週間休まないとあかん。でも入院って２日、３日で終わんねん。声帯切ったら仕事休み、体元気。金髪にしよって。それ以上でもそれ以下でもない」と休みで時間があったからと説明した。

「ホンマは、金髪じゃなくて顔面手術しようと思っていた」といい、「１週間ダウンタイムあるのを調べたりしていた」が、「ボトックス打とうかな、糸でつり上げるのとか。でもつり上げるほど垂れてないですよって。やって変わらへんのが一番いや」「やっても意味ないって。それで金髪パーマ。パーマもあたってるからね」と自慢した。

しかしこの金髪もすぐに黒に戻すといい「高校生みたいな感じ。休みの間だから」と夏休みの学生と同じで、すぐに戻すと宣言。実際、１月３１日のインスタグラムでは「元に戻しました」として手術して完治する間までのレアなヘアスタイルだったと説明していた。