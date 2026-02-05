16人組ダンス&ボーカルグループ「THE RAMPAGE」の公式サイトが5日に更新され、この日開催予定の「BATTLE OF TOKYO −うつくしき嘘−」公開中舞台挨拶について、メンバーの与那嶺瑠唯(30)、後藤拓磨(27)が体調不良のため、出演を見合わせると発表した。

グループの公式サイトで「本日2/5(木)にグランドシネマサンシャイン池袋(東京都)にて開催予定のLIVE IN THEATER『BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-』公開中舞台挨拶につきまして、与那嶺瑠唯・後藤拓磨の2名は体調不良のため、大事を取って出演を見合わせることとなりました。これに伴い、本日は13名での登壇となります」と発表。

前田は8日開催予定の生配信「LDH LIVE SQUARE『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”』WATCH PARTY」についても大事を取って欠席し、配信は長谷川慎、龍、鈴木昂秀の3名で実施するとした。

ファンに向け「イベント当日、また直前でのご案内となり、出演を楽しみにしてくださっていた皆さまにはご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけていた。