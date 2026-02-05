横浜F・マリノスの大島秀夫監督（45）が5日、神奈川県横須賀市のクラブ施設「F・マリノススポーツパーク」で全体練習後の取材に応じ、特別大会「明治安田百年構想リーグ」で実施されるPK戦について言及した。

「（先月10日の）始動日から継続して（PK）練習を取り入れている。（選手たちには）自信を持って蹴ってもらえると思う」

シーズン秋春制移行に伴い、約4カ月間で行われる特別大会は90分で決着がつかない場合、PK戦に突入する。チームは練習試合でも多くの選手にPK戦キッカーの機会を与え、備えてきた。

6日の開幕節（日産スタジアム）で顔を合わせる町田の黒田剛監督といえば、青森山田高の監督時代に日々の朝練でPK練習を課していたというほどPKに力を入れてきたことで知られる。大島監督も「経験、実績のある指導者の先輩なので、何か秘策があるのかなと思う」と警戒した。

一方、横浜Mに秘策はあるのか。この日、報道陣から「PK戦の秘策は？」の問いかけに「秘策？あるんですか？」と、ちゃめっ気たっぷりに逆質問でかわしながら「奇策です」とニヤリと笑った大島監督。もちろん90分間で勝利することが最優先だが、日頃からの備えや対策が鍵を握る。PK戦勝利なら勝ち点2を獲得できるだけに「PK戦勝ちする、しないで、ポイントは大きく変わる。こだわってやっていきたい」と見据えた。