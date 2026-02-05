カーリング女子で２０２２北京五輪銀メダリストのロコ・ソラーレの藤沢五月（３４）が５日、都内で開かれた『ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ ＷＩＮＴＥＲ ＦＥＳＴ「プリントスタジアムｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ三井不動産」オープニングイベント』に出席。昨年９月に五輪出場枠をかけて争ったフォルティウスにエールを送った。

ミラノ・コルティナ五輪開会式前の特別イベントに出席。大会最終日の２２日にはカーリング女子決勝が行われる。藤沢はフォルティウスの印象について「チームとして実力がすごく安定している印象を受けるので、フォルティウスさんらしくいつも通りのプレーをしてくれればすごく良い試合ができると思う」と話した。

注目選手には、同い年というフォルティウスの吉村紗也香、小野寺佳歩を挙げた。「ジュニアの時代から一緒に戦ってきた仲間なので。その２人がどれだけ五輪の舞台で活躍してくれるか楽しみ」。１選手としても「いいモチベーションをもらいながら五輪を応援したい」と見据えた。

オープンする「プリントスタジアム」はスキージャンプ、カーリングなどさまざまな冬季五輪競技を疑似体験し、五輪を彩る劇的瞬間の写真を撮影できる体験施設。参加費は無料。２３日まで開催される。イベントには俳優の本田望結（２１）、お笑いコンビ・レインボー、元ＮＨＫでフリーアナウンサーの中川安奈（３２）も出席した。