ABCテレビの横山太一アナウンサー（39）、お笑いタレントのなるみ（53）が5日、ABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）に出演。第1子出産を報告したタレント岡田結実（25）を祝福した。

同番組にレギュラー出演していた岡田から「このたび第1子を出産しました。おかえりで沢山のことを教えていただいて、日本のニュースや政治により一層興味を持ちました。その学んだ事をわが子にも伝え続けられるようにこれからも頑張ります」とメッセージが寄せられた。

MCの横山太一アナウンサーにもコメントが寄せられ、なるみは「『コメントください』って言うけど、産みたてって大変やねんで。そんな中、横山くんもイジってくれて」と笑いながら、「おじいちゃんも喜んでるんちゃう？」と、岡田の父であるお笑いコンビ、ますだおかだの岡田圭右の心中を想像した。

横山アナも「本当に普段しゃべっていると、若々しいお子ちゃまっぽいところもありながらも、考え方とかめちゃめちゃしっかりしている。何なら僕の社会人歴より彼女の芸歴の方が長いくらい。また母になってパワーアップして、『newsおかえり』にも帰ってきてもらえたら。本当におめでとうございます」と祝福していた。