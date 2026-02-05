ポケモンデザインの春季ギフトシーズン向けコレクション販売開始、ピッピ･プリン･ヤドンなど…全14匹が登場【ユーハイムスプリング】

ユーハイムは、「ユーハイムバレンタイン」に引き続き、春季ギフトシーズン向けコレクション「ユーハイムスプリング」でもポケモンとのコラボ商品を販売する。

今回のコラボでは、“-ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる- ユーハイムスプリング”をテーマに、シンプルな原料と菓子職人の技術を生かした全8品をラインアップ。パッケージには、ピカチュウのほか、ピッピ･プリン･ヤドン･ラッキー･サニーゴ･ラブカスなど、春を彩るピンク色のポケモンたち全14匹をデザインした。

オンラインショップでは2月9日12時から予約開始し、店頭では2月中旬から順次取り扱う。

【すべての商品画像はこちら】ピッピ、プリン、ヤドンなど…全14匹のポケモンが登場する「ユーハイムスプリング」、ラインアップは全8種

〈「ユーハイムスプリング」ラインアップ一覧〉

◆ミニバウムクーヘン(8個入)税込1,944円

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを小さめサイズにカットした。個包装はピカチュウ･チェリム･シキジカ･ニンフィア･ヌイコグマが集まっているデザイン。

【特定原材料等】

小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

◆ビスケットアソート(110g入)税込2,160円

素材の風味を生かしたビスケットを詰め合わせ、ピカチュウのデザイン缶に入れた。ピカチュウのかたちのビスケットも入っている。

【特定原材料等】

小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

◆バウムクーヘン(1個入)税込1,620円

卵と砂糖、小麦粉、アーモンドパウダーにバターを合わせ、ていねいに焼きあげたバウムクーヘン。色々なポーズのラッキーがデザインされたパッケージに入っている。

【特定原材料等】

小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

◆ミニチョコバウム ホワイト(3個入)税込648円

小さめサイズのバウムクーヘンをホワイトチョコレートでコーティングした。ピッピとピカチュウがデザインされたパッケージに入っている。

【特定原材料等】

小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

ミニチョコバウム(ホワイト)

◆クッキー(16個入)税込1,944円

ひとくちサイズのバタークッキーとチョコクッキーをプリンのデザイン缶に入れた。個包装のデザインはプリンのポーズ違いで全8種(ランダム封入)。

【特定原材料等】

小麦、卵、乳

◆クッキー(8個入)税込756円

バターが香るひとくちサイズのクッキー。個包装のデザインはピカチュウ･サニーゴ、ピカチュウ･ラブカス、ピカチュウ･チェリム、ピカチュウ･ミブリムの全4種(ランダム封入)。

【特定原材料等】

小麦、卵、乳

◆スティックバウム(6個入)税込1,512円

◆スティックバウム(4個入)税込972円

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカットした。個包装のデザインはピカチュウ、ヤドン、ニンフィア、ナカヌチャンの全4種(ランダム封入)。

【特定原材料等】

小麦、卵、乳、アーモンド

■ユーハイム(ポケモン)特設サイト

