【絶対純白魔法少女 佐々木琴音】 9月 発売予定 価格：27,500円

海外のホビーメーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「絶対純白魔法少女 佐々木琴音」を9月に発売する。価格は27,500円。

本製品は、イラストレーターのRAITA氏が手がけるオリジナル作品「絶対純白魔法少女」に登場する「佐々木琴音」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

超絶美麗な佐々木琴音を1/7スケールで表現しており、ドレスの造形のほか、腰や首元から飛び出す羽なども細やかに表現されているほか、支柱の部分も凝った造りとなっている。

「絶対純白魔法少女 佐々木琴音」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約310mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C)絶対少女/RAITA.All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。