超小型スイッチングハブ「500-SWH012」

サンワサプライは、1つのLAN配線を2分配して有線接続を増やせる超小型スイッチングハブ「500-SWH012」を、直販サイトのサンワダイレクトで発売した。直販価格は2,980円。

ギガビット(1000BASE-T)に対応した3ポートLANハブで、ルーターなどに接続したポート以外の2ポートへ機器をつなぐことで、限られた配線環境でも複数機器の有線接続を実現する。Wi-Fiが不安定な場所でも、テレビとレコーダー、PCとゲーム機などを同時に接続しやすい点を特徴としている。

本体は手のひらサイズの超小型設計で、テレビ裏やデスク周りなど省スペースに設置しやすい。給電はUSB Type-Cに対応し、ACアダプタ不要で手軽に設置できる。

通信面ではAUTO-Negotiationにより、接続機器に応じて通信速度を自動で最適化。動画視聴やオンラインゲーム、データ転送など帯域を必要とする用途でも利用しやすい。

前面

後面

筐体には放熱性に優れたアルミ素材を採用し、ファンレスながら発熱リスクの軽減を図る。加えてAUTO-MDIX機能により、ストレート／クロスケーブルを気にせず接続できる。

本体サイズは約5.2×5×2.1cm(幅×奥行き×高さ)、重量は約52g。ポート構成は3ポート。