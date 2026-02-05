気象台は、午後4時9分に、なだれ注意報を稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。

宗谷地方では、5日夜遅くから風雪に、6日明け方から大雪や高波に、6日未明から落雷に、7日までなだれに、6日明け方から6日夕方まで電線等への着雪に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■稚内市

□なだれ注意報【発表】

7日にかけて注意





