◇プロ野球・巨人春季キャンプ（5日、宮崎）

2軍キャンプに参加している若林楽人選手が日テレジータスの取材に応じ、成長への強い意欲を語りました。

若林選手は2024年途中に西武から加入したプロ6年目の外野手。昨季は86試合に出場し、52安打、16打点、30得点、打率.241の成績でした。

キャンプをここまで過ごした感想として若林選手は「結構バチバチに鍛えているので、体はめちゃくちゃしんどいです」と充実した表情で語ります。

このキャンプのテーマは「フィジカルやバッティングの技術(の成長）、もっともっと真面目に野球をやるという意識改革をしている」と明かすと、キャンプ前に行った岡本和真選手との自主トレでも多くの学びを得て「(岡本選手の姿を)目に焼きつけて思い出しながらやっている感じです」と打撃での成長意欲を燃やしました。

今後に向けては「実戦入ってくるので、守備の面でも捕ってから送球までのフォームや体の使い方で新しいことに取り組んでいる」と説明すると、「できるできないじゃなくて、いろんなことにトライして、チャレンジしています」と意気込みを口にしました。