2月5日、ゲームクリエイターのkoedaは『ANTHEM＃9』をSteamにてリリースする。

本作は3色のジェムを組み合わせてスキルを発動し、連続コンボで敵を倒すジェムマッチローグライトだ。

プレイヤーは制限時間内に最大火力を出すためのスキル選択とコンボをつなぐ判断をするほか、デッキに入れるスキルやジェムの色を変えて威力を出すための工夫ができる。

プレイアブルキャラクターは3人おり、他にもエンドコンテンツがあるため、やりこみ要素も用意されている。

また、「ゲームクリエイターズCAMP」が運営するゲームの企画・開発コンテスト「＃GAMEBBQ vol.2」にて大賞を受賞し、集英社ゲームズのサポートを受けて制作された。

制作者のkoedaは、2021年に活動を開始したゲームクリエイターであり、本作がデビュー作となる。

集英社ゲームズの公式Xアカウントでは応援イラストをはじめ、配信ガイドラインなどのアナウンスが展開されている。

『ANTHEM＃9』は2月5日16時よりリリースされる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）