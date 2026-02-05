¡ÖÀ¨¤¤°áÁõ¡×¥¦¥¨¥¹¥ÈÂçÃÀ³«¤¡ÄÂç¸¶Í¥Çµ¤Îà´ñÈ´¥É¥ì¥¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Öµ±¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬´ñÈ´¤Ê¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡õ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×¤Î»î¼Ì²ñ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¤ï¤Ê¢ÉôÊ¬¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¤á¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤Ê¹õ¿§¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡Á¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¿§µ¤Áý¤·Áý¤·¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÆÃ¼ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª°áÁõ¤Ç¤¹¤¬¤µ¤¹¤¬Í¥Çµ¤µ¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö°áÁõ¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¡×¡ÖÀ¨¤¤°áÁõ¤À¤Ê¡Ä¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£