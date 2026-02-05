¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡ª¡×¥À¥¦¥ó¤ÎÃæ¤Ï¡Ä¾×·â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎBLACKPINK¡¦LISA¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ!¡×¡Ö¤³¤ì¤³¤½ËÜÊª¤Î¥¹¥Î¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
¥À¥¦¥ó¤Î²¼¤Ï¥Ó¥¥Ë¤À¤±¡Äà¾×·â¥·¥ç¥Ã¥Èá
¡¡K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×BLACKPINK¤ÎLISA¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖSnowy but a cozy stay thanks to @airbnb¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÀã·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹õ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤Ë¤Ï¥Ó¥¥Ë¤À¤±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¾×·â¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£Ãæ¤Ë¤Ï¸ª¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤ä¼«»£¤ê¡¢¥í¥Ã¥¸¤ÎÃæ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾×·â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡ª¡×¡ÖÀã¤âÍÏ¤±¤ë¤Û¤É¤Î¥Û¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥È!¡×¡ÖÀã¤ÎÃæ¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÍ¦µ¤¤Ë´¶Éþ!¡×¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ!¡×¡Ö´¨¤¯¤Ê¤¤¤Î¡Á¡×¡Ö¥ê¥µ¡¢ÂÎ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤³¤½ËÜÊª¤Î¥¹¥Î¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÉ÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤Ç!¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É´¶Ã²¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡LISA¤Ï23Ç¯¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥Õ¥©¥í¥ï¡¼1²¯¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£