東北の記録的な大雪の影響で、北海道内と本州を結ぶＪＲ貨物の運休が続き、物流が停滞しています。



書店では新刊の発売時期が見通せないなど、一部で混乱も生じています。



（客）「この状況じゃ仕方ないかなっていうところですね」



（客）「入荷が未定と言われて、定期的に来るしかないなって思って来たんですけど」



嘆きの声が聞こえてきたのは、札幌市内の書店です。



（コーチャンフォー新川通り店 山田倫子さん）「いま１週間以上荷物がたまっておりまして、現状このような状況になっています」





売り場の棚を見てみるとから、から、から。雑誌やコミックなどが入荷していないといいます。その理由はというと―（コーチャンフォー新川通り店 山田倫子さん）「東北地方の雪の影響でＪＲ貨物が停車しておりまして、その影響で荷物が止まっている」背景にあるのが、道内や北東北を中心に見舞われた大雪の影響です。線路などの除雪に時間がかかり、１月下旬から道内と本州の間のＪＲ貨物の運休が続いています。ＪＲ貨物によりますと、１月２３日から２月５日午前までにほぼすべてが運休していて、期間は１週間以上の異例の事態となっています。こちらのお客さんは５歳の娘のために雑誌を買いに来たといいます。（客）「この雑誌なんですけど」（店員）「いま在庫を確認してきますのでお待ちください」待っている間も書棚を探してみますがー（店員）「２９日に入荷予定なのですが、まだ入荷の日にちが未定となっています。申し訳ございません」（客）「これって入荷したら連絡とかしてもらうことはできます？」男性は雑誌の予約をして入荷の連絡を待つということです。ＪＲ貨物は５日中の運転再開を目指すとしていますが、まだ目途は立っていないということです。