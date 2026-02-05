STVニュース北海道

東北の記録的な大雪の影響で、北海道内と本州を結ぶＪＲ貨物の運休が続き、物流が停滞しています。

書店では新刊の発売時期が見通せないなど、一部で混乱も生じています。

（客）「この状況じゃ仕方ないかなっていうところですね」

（客）「入荷が未定と言われて、定期的に来るしかないなって思って来たんですけど」

嘆きの声が聞こえてきたのは、札幌市内の書店です。

（コーチャンフォー新川通り店　山田倫子さん）「いま１週間以上荷物がたまっておりまして、現状このような状況になっています」

売り場の棚を見てみるとから、から、から。

雑誌やコミックなどが入荷していないといいます。

その理由はというと―

（コーチャンフォー新川通り店　山田倫子さん）「東北地方の雪の影響でＪＲ貨物が停車しておりまして、その影響で荷物が止まっている」

背景にあるのが、道内や北東北を中心に見舞われた大雪の影響です。

線路などの除雪に時間がかかり、１月下旬から道内と本州の間のＪＲ貨物の運休が続いています。

ＪＲ貨物によりますと、１月２３日から２月５日午前までにほぼすべてが運休していて、期間は１週間以上の異例の事態となっています。

こちらのお客さんは５歳の娘のために雑誌を買いに来たといいます。

（客）「この雑誌なんですけど」

（店員）「いま在庫を確認してきますのでお待ちください」

待っている間も書棚を探してみますがー

（店員）「２９日に入荷予定なのですが、まだ入荷の日にちが未定となっています。申し訳ございません」

（客）「これって入荷したら連絡とかしてもらうことはできます？」

男性は雑誌の予約をして入荷の連絡を待つということです。

ＪＲ貨物は５日中の運転再開を目指すとしていますが、まだ目途は立っていないということです。