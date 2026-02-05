「ここなっち」現る!? 櫻井心那が大たまごっち展へ、懐かしさ全開の展示を満喫
櫻井心那が自身のインスタグラムを更新。六本木ミュージアムで開催中の「大たまごっち展」を訪れたことを投稿した。
【写真】たまごっちの中に入った櫻井心那「ここなっち」
投稿では、「先日、大たまごっち展へ行ってきました！」「かわいかった〜」と素直な感想をつづり、「くちぱっち好きのマネっちと」と、マネージャーと一緒だったことも明かしている。ハッシュタグには「みみっち」「まめっち」「くちぱっち」「たまパラ」など、たまごっち愛あふれるワードが並んだ。投稿で公開された写真は、会場の世界観を存分に楽しむ様子が伝わる内容。たまごっちの中に入ったように見えるフォトスポットでは、ピースサインでカメラを見つめる姿を披露し、続くショットでは「みみっち」の展示の横で笑顔を見せている。さらに「たまごっちのくらし」と題された展示エリアでは、まめっちの部屋でぬいぐるみを手にした一枚も。くちぱっちの「ぱっち湯」の部屋では、キャラクターと並んで記念撮影。家具の配置や色使いからキャラクターそれぞれの個性が感じられる空間を、興味深そうに楽しんでいる様子がうかがえる。また成長体験ができる「成長の部屋」では、実際に体験を楽しむ姿も収められており、展示を一つひとつ満喫していることが伝わってくる。最後には、弁当箱やメガネケース、ぬいぐるみなど、たまごっちグッズがずらりと並ぶデスクの写真も公開された。この投稿にファンからは「たまごっち懐かしい」「ここなっち」といったコメントが寄せられ、童心に返った櫻井の姿にほっこりする反響が広がっている。
