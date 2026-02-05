役作りのためにゴルフクラブの握り方から習い始めた女優の木村多江 「おかげでゴルフが好きになって」と美しいスイングを披露
女優の木村多江が自身のインスタグラムを更新。室内練習場で美しいアドレスから何度もスイングを確かめる姿を動画で投稿した。
【動画】すでに初心者脱出？ 木村多江のスイング
木村がゴルフを始めたのはドラマの役作りがきっかけだった。「役のためにゴルフのクラブの握り方から習って練習しまくって」「撮影はとっても緊張しました」と、全くの初心者から練習を重ねて、本番に臨んだことを振り返った。「でもおかげでゴルフが好きになって」「好きなことが増えるのって なんだか嬉しいことですね」とドラマを通じて新しい趣味と出会えたことを素直に喜んでいた。最後に「みなさんも好きなことあるかな」「それで心が温かいといいな」とファンに優しく問いかけていた。動画ではボールを打つことはなく、美しいアドレスからスイングを何度も入念にチェックしていた。その様子を見たファンは「スイングがとても綺麗ですね」「完璧なフォーム しかもチカラ強い」「いつも何でも出来る凄い人！」と絶賛。その一方で「打たんのかーい」「どうせなら、一球、打ってほしかった」という声も聞かれた。
