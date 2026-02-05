NFL屈指のプレースキッカーがゴルフのドラコンでも魅せた！ チームを逆転に導くショットの飛距離は336ヤード
NFL（ナショナル・フットボール・リーグ）が公式インスタグラムを更新。アメリカンとナショナル、2つのカンファレンスから選ばれた4人の選手がゴルフのドライバー飛距離を争うイベントで、ダラス・カウボーイズのプレースキッカー、ブランドン・オーブリー（米国）が336ヤードというスーパーショットを放った動画を投稿した。
【動画】NFL選手渾身のドライバースイング！ 飛距離は圧巻の336ヤード
このイベントは、それぞれのカンファレンスの代表2人がチームを組み、1人3球を打った中で、もっとも飛んだボールの飛距離の合計で勝利を競うもの。先攻のアメリカン・カンファレンスの2人の合計は587ヤードだった。後攻のナショナル・カンファレンスの1人目は260ヤード。チームが勝つためには328ヤード以上を飛ばさなくてはならない状況でオーブリーは登場した。そして放った渾身の一打の飛距離は336ヤード。ナショナル・チームは歓喜にわき、アメリアン・チームは「信じられないよ」と勝利を讃えるしかなかった。オーブリーのプロスポーツ選手としてのキャリアはメジャーリーグサッカー、トロントFCからドラフト指名されたことでスタート。その後、アメリカンフットボールに転向。当初はマイナーリーグでプレーをしていたが、2023年にカウボーイズと契約を交わした。60ヤードを超すフィールドゴールを連発する超ロングキッカーとして台頭。成功率も極めて高く、屈指のプレースキッカーとしてオールプロ（ポジションごとに最優秀選手に贈られる賞）にも複数回、選ばれている。投稿画面の下半分は65ヤードのフィールドゴールを決めた瞬間の動画。これまでのNFL最長記録の68ヤードに迫る会心のロングキックだった。まさに画面上に記された「ブランドン・オーブリーはとんでもないアスリートだ」の言葉通りのマルチスポーツ選手ぶりをゴルフでも発揮してみせた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
