女優の桜井日奈子（28）、モデルで女優の谷まりあ（30）、女性7人組「FRUITS ZIPPER」の櫻井優衣（25）が5日、都内で「NAILIE AWARD 2025 授賞式＆Beauty of the year 2026 発表会」に出席した。

桜井は「事務所に所属してから表彰されるのが初めてで、とてもうれしくて、緊張しています」とはにかんだ。自身は「元々、結構ひどめのくせ毛」と明かし、「気合を入れたい前日にサロンにうかがったりして、ケアをしてます」と紹介した。

2014年にデビューしてから、同じ髪形を維持してきた桜井。「10年くらいずっと髪の毛が長くて、メディアの前に立つときはさらさらロングというのが私っぽいかな」というが、カットを考えたことも。「今回賞をいただけたのもロングをキープしていたからなのかなと思うので、そういう面では切らないようにストップをかけてくれた事務所に感謝したいと思います」と語った。

今年の抱負を聞かれると「今年はいい意味で自分の殻を破れるような役をいただけているし、そういう姿を皆さんにお届けしたいとも思っているので、女優業の方もしっかり皆さんにサプライズできたら」と意気込んだ。