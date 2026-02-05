「快適さを、纏う」「寒さは我慢しない」リラックスタイムに“着る寝袋”で冬の定番をアップデート
新しい寒さ対策として提案したいのが、“着て過ごす”という発想の「着る寝袋」だ。全身を包み込みながらも動きやすく、座る・歩く・くつろぐといった日常の動作を妨げない。アウトドアやフェスはもちろん、自宅でのリラックスタイムや有事の備えにもなる。寒さに耐えるのではなく、快適さを身にまとう。今年の冬は「着る寝袋」を選択肢に入れてみてはいかがだろう。
【写真】アウター感覚で着られて、そのまま歩ける…寒さを忘れる“全身あったか”体験
■着る寝袋 モモンガ 動ける あったか寝袋（ベージュ／L）
全身をすっぽり包み込み、寝袋の保温力と部屋着のような動きやすさを両立した一着。腕・脚が自由に動かせるため、着たまま歩いたり座ったりが可能だ。撥水加工が施されているため、キャンプや車中泊だけでなく、災害時の備えとしても安心感がある。フード付きで首元までしっかり覆え、冷気の侵入を防止。男女兼用デザインなので家族で共有しやすく、自宅での防寒ウェアとしても活躍する。寒さを我慢せずに過ごしたい人にとって、日常と非日常をつなぐ頼れる防寒アイテムだ。
●おすすめポイント
・着たまま歩ける人型設計で動作がラク
・撥水加工でアウトドア・防災シーンにも対応
・フード付きで首・頭までしっかり防寒
■Fkstyle 着る寝袋【動ける・歩ける】リバーシブルタイプ
表裏で使えるリバーシブル仕様が特徴の着る寝袋。気分やシーンに合わせて使い分けできるだけでなく、汚れが目立ちにくいのも魅力だ。歩行を前提にした設計で、車中泊やキャンプはもちろん、自宅での防寒着としても違和感なく使える。撥水加工が施されており、冷気や湿気を防ぎやすいのもポイント。使わないときは付属の収納袋に入れればクッションとしても使えるため、省スペース収納にも◎。洗える仕様で、日常使いしやすい実用性の高さが光る一着だ。
●おすすめポイント
・リバーシブル仕様で使い分け可能
・クッションになる収納袋付き
・洗えて清潔に使える
■カインズ 着られるシュラフ
ホームセンターブランドならではの扱いやすさが魅力の「着られるシュラフ」。シンプルな構造で、初めて着る寝袋を使う人でも取り入れやすい一着だ。着用したまま座ったり立ったりでき、室内での防寒対策や、非常時の簡易防寒具としても役立つ。アウトドア過ぎないデザインなので、自宅での使用にもなじみやすいのがポイント。必要な機能を押さえた実用派モデルとして、備え用に1枚持っておきたいアイテムだ。
●おすすめポイント
・シンプル設計で使いやすい
・自宅・防災どちらにも対応
・初めての“着る寝袋”におすすめ
■あったか5WAY トリプルウォーム寝袋
使い方を変えられる5WAY仕様が特徴の多機能寝袋。着る・掛ける・敷くなど、シーンに合わせて形を変えられるため、アウトドアから室内、防災まで幅広く対応する。1枚で複数役をこなすので、収納スペースを取りにくいのも魅力だ。しっかりとした保温性がありながら、状況に応じて使い分けられる柔軟さは非常時にも心強い。汎用性を重視したい人に向いたモデルだ。
●おすすめポイント
・5通りの使い方ができる多機能設計
・アウトドア・室内・防災に対応
・1枚で完結する高い汎用性
着る寝袋は、冬の過ごし方そのものを快適にしてくれる存在だ。くつろぎたい自宅時間、外での活動、そしていざというときの防寒対策まで、1枚で幅広く対応できる汎用性が魅力。日常にも、もしもの備えにも寄り添う「着る寝袋」を、今年の冬の選択肢に加えてみてはいかがだろう。
【写真】アウター感覚で着られて、そのまま歩ける…寒さを忘れる“全身あったか”体験
■着る寝袋 モモンガ 動ける あったか寝袋（ベージュ／L）
●おすすめポイント
・着たまま歩ける人型設計で動作がラク
・撥水加工でアウトドア・防災シーンにも対応
・フード付きで首・頭までしっかり防寒
■Fkstyle 着る寝袋【動ける・歩ける】リバーシブルタイプ
表裏で使えるリバーシブル仕様が特徴の着る寝袋。気分やシーンに合わせて使い分けできるだけでなく、汚れが目立ちにくいのも魅力だ。歩行を前提にした設計で、車中泊やキャンプはもちろん、自宅での防寒着としても違和感なく使える。撥水加工が施されており、冷気や湿気を防ぎやすいのもポイント。使わないときは付属の収納袋に入れればクッションとしても使えるため、省スペース収納にも◎。洗える仕様で、日常使いしやすい実用性の高さが光る一着だ。
●おすすめポイント
・リバーシブル仕様で使い分け可能
・クッションになる収納袋付き
・洗えて清潔に使える
■カインズ 着られるシュラフ
ホームセンターブランドならではの扱いやすさが魅力の「着られるシュラフ」。シンプルな構造で、初めて着る寝袋を使う人でも取り入れやすい一着だ。着用したまま座ったり立ったりでき、室内での防寒対策や、非常時の簡易防寒具としても役立つ。アウトドア過ぎないデザインなので、自宅での使用にもなじみやすいのがポイント。必要な機能を押さえた実用派モデルとして、備え用に1枚持っておきたいアイテムだ。
●おすすめポイント
・シンプル設計で使いやすい
・自宅・防災どちらにも対応
・初めての“着る寝袋”におすすめ
■あったか5WAY トリプルウォーム寝袋
使い方を変えられる5WAY仕様が特徴の多機能寝袋。着る・掛ける・敷くなど、シーンに合わせて形を変えられるため、アウトドアから室内、防災まで幅広く対応する。1枚で複数役をこなすので、収納スペースを取りにくいのも魅力だ。しっかりとした保温性がありながら、状況に応じて使い分けられる柔軟さは非常時にも心強い。汎用性を重視したい人に向いたモデルだ。
●おすすめポイント
・5通りの使い方ができる多機能設計
・アウトドア・室内・防災に対応
・1枚で完結する高い汎用性
着る寝袋は、冬の過ごし方そのものを快適にしてくれる存在だ。くつろぎたい自宅時間、外での活動、そしていざというときの防寒対策まで、1枚で幅広く対応できる汎用性が魅力。日常にも、もしもの備えにも寄り添う「着る寝袋」を、今年の冬の選択肢に加えてみてはいかがだろう。